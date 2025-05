Un comico e cabarettista che non ha certo bisogno di presentazioni, per rinnovare una vocazione solidaristica che ha già scritto tante pagine importanti. Si può riassumere così l’appuntamento che l’associazione Cancro Primo Aiuto e Giacinto Mariani hanno deciso di proporre giovedì 15 maggio, alle 21, sul palco del teatro San Rocco di via Cavour a Seregno, invitando come protagonista Raul Cremona.

Cancro Primo Aiuto: l’obiettivo è finanziare il progetto parrucche

Raul Cremona

La finalità della serata è quella di raccogliere fondi con i quali finanziare il progetto parrucche, battezzato nel 2009 all’ospedale di Sondalo, che consente la donazione di una parrucca alle donne che si sottopongono a chemioterapia o radioterapia, in modo da restituire loro un pizzico di serenità, aiutandole a superare il trauma che deriva dalla perdita dei capelli prodotta dalle cure.

Cancro Primo Aiuto: sul palco i personaggi più famosi di Cremona

Cremona interpreterà nella circostanza tanti dei personaggi che lo hanno fatto diventare famoso, spaziando dal Mago Oronzo a Silvano, dal mago di Milano ad Evock, senza dimenticare Steve Giobs ed altri. Chi desiderasse ulteriori informazioni o volesse acquistare un biglietto d’ingresso, deve telefonare al 351/ 8852247.