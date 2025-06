Una staffetta benefica in bicicletta sulla pista dell’Autodromo di Monza: c’era anche la polizia di Stato tra i team che domenica hanno partecipato a ‘RideBeat’, l’evento organizzato dall’associazione “Cancro Primo Aiuto” per sostenere la donazione di parrucche ai malati oncologici attraverso il progetto “Un Dono Per Risplendere”.

Le due squadre della polizia hanno sfidato numerosi team delle strutture sanitarie, ospedaliere e di altre forze dell’ordine.

Presenti il primo dirigente Mirella Pontiggia (Dirigente Sezione Polizia Stradale Verona), il commissario capo Ismaele Gatti (Divisione PASI – Questura di Bergamo), l’ispettore Massimiliano Pascali (Squadra Mobile – Questura di Milano), il vice ispettore Francesco Gamba (Squadra Mobile – Questura di Bergamo), l’ assistente capo Alessandro Ferrara (Sottosezione Polizia Stradale di Seriate) e l’ assistente capo Marco Gulotta (Sezione Polizia Postale Bergamo).

Buoni anche i risultati, tra cui spicca il primo posto tra le squadre miste per Ferrara e Pontiggia.