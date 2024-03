Camparada, vigili del fuoco al lavoro per l’incendio in un negozio

Squadre del comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza sono intervenute a Camparada, in via Resegone, per un incendio che ha coinvolto un’attività di parrucchiere. Le fiamme si sono propagate all’interno dell’esercizio, bruciando alcuni degli arredi presenti.

Camparada: le fiamme sono state spente nel giro di poco

Grazie alla tempestività dell’intervento, le fiamme sono state domate nel giro di pochi minuti, scongiurando il pericolo che l’incendio potesse intaccare i locali limitrofi. È stata poi utilizzata la tecnica della ventilazione forzata, per eliminare i fumi prodotti dalla combustione rimasti all’interno. Non si sono registrati feriti.

Camparada: sul posto mezzi da Monza e Vimercate

Sul posto sono convogliate l’autopompa da Vimercate, l’autopompa, l’autoscala ed il carro soccorso dalla sede centrale di Desio. L’operazione ha richiesto due ore di lavoro.