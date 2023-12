Camparada: i bambini delle elementari in festa per Natale

I bambini della scuola elementare di Camparada festeggiano l’arrivo del Natale. Giovedì 7 dicembre tutti gli alunni hanno trascorso una giornata diversa tra premi, canti e la merenda tutti insieme con genitori insegnanti, volontari della Protezione Civile e l’amministrazione. “Sono emozioni che scaldano il cuore” ha detto l’assessore all’Istruzione Evi Artesani.

Camparada: i bambini delle elementari e l’evento in Comune

I momenti di svago però non finiscono qui domenica 10 dicembre l’appuntamento per i bambini dai 5 ai 10 anni sono attesi alle 15 nella sala consiliare del Comune per le letture animate col Music Ensemblè Ezio Bosso e a seguire ci si sposterà al parchetto di viale Brianza, dove verrà offerta la merenda dagli Amici del Masciocco,