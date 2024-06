“Cammina a ritmo di musica”, a Lissone invasione rosa per la lotta contro il cancro

Lissone è pronta a colorarsi di rosa per l’evento “Cammina a ritmo di musica” promosso dall’associazione Una vita in rosa. Domenica 16 giugno le vie della città saranno “pacificamente invase” da camminatori-ballerini per fare “Rumore contro il cancro”. Una particolarità dell’evento è che ogni partecipante avrà la sua cuffia per ascoltare la musica così che, all’esterno, la camminata risulti “silenziosa”, si tratta di un appuntamento che la città ben conosce, e che quest’anno ha già richiamato quasi centocinquanta partecipanti, ma le iscrizioni sono ancora aperte.

A Lissone “Cammina a ritmo di musica” di Una vita in rosa per lottare contro il cancro

Un percorso di circa 5 chilometri che prenderà il via da piazza Libertà, alle 9.30 (con il check in), segnato da sei tappe, che quest’anno coinvolgeranno anche gli Amici di Lollo e il loro spazio verde per un momento insieme in cui ballare, divertirsi e prendere fiato. “C’è molto entusiasmo per quest’evento, la risposta che abbiamo avuto è altissima- commenta Ivana Maconi, presidente dell’associazione– siamo grati ai cittadini che partecipano. Così come ringraziamo Ale e Katy che come sempre guideranno quest’onda rosa per la città. Come ogni altro momento sul territorio il ricavato ci servirà per supportare i nostri progetti a sostegno delle donne malate oncologiche”.

“Quest’anno, con largo anticipo lanciamo anche la “campagna nastro rosa” sempre con Lilt perché offriremo alla città- continua la presidente– ben 220 visite senologiche gratuite su cinque giorni nella nostra nuova sede di Santa Margherita (in via Domenico Savio). Da venerdì 4 a martedì 8 ottobre tre medici e le nostre volontarie si alterneranno per accogliere tutte le donne che arriveranno”. In sette anni circa un migliaio di donne sono state visitate e a venticinque è stata salvata la vita con una diagnosi precoce di carcinoma maligno. Numeri che, mettono ben in evidenza l’importanza di fare prevenzione.