Calcio serie D ed Eccellenza, tutti i risultati delle brianzole: rigore negato alla Folgore Caratese

Nella settima giornata di ritorno del campionato di calcio di serie D, girone B, la Folgore Caratese si è vista negare a pochi secondi dal termine del 4’ di recupero un rigore: Paltrinieri, lanciato a rete, è finito a terra. A nulla sono valse le protesta dei brianzoli secondo i quali Paltrinieri sarebbe stato atterrato dal portiere varesino Basti. Così la Folgore Caratese ho dovuto chiudere a reti inviolate la trasferta a Venegono Inferiore contro la Varesina. Una partita sostanzialmente equilibrata anche se nella prima parte di gara i biancorossiblu hanno costruito diverse occasioni da gol salvate sulla la linea dai brianzoli. Poi la gara è proseguita senza molti sussulti con i lambraioli e tenere bene il campo imbrigliando le manovre dei varesini che hanno mostrato di essere un’ottima compagine con giocatori di buon livello.

Folgore Caratese si deve accontentare del pari, parlano il mister e il ds

Alla Folgore Caratese mancavano gli infortunati Bernacchi, Hyka e Besana e lo squalificato Calacoci, nonostante ciò i sostituti sono stati all’altezza della situazione. Il ds. Mauro Borghetti: “Ci è stato negato un rigore clamoroso. Noi abbiamo disputato un’ottima prova contro una squadra di valore purtroppo siamo stati privati di una vittoria sacrosanta”. Molto amareggiato il tecnico Giuliano Melosi: “nel primo tempo avevamo fatto bene anche se gli avversari hanno avuto più occasioni da rete di noi, abbiamo fatto bene anche nei primi 20’ della ripresa, poi il rigore negato in pieno recupero. Anche nel girone d’andata contro la Varesina ci era stato negato un penalty. Un destino?” .

Eccellenza: passo falso del Muggiò in casa

In Eccellenza la 23ma giornata, sesta di ritorno, nel girone A ha visto il passo falso interno del Muggiò battuto per 1-2 dal Club Milano. Un match che si è sbloccato nella ripresa, dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato. Erano i giallo blu di casa ad aprile le marcature con Arioli al 12’, su un calcio di punizione i milanesi pervenivano al pareggio al 17’ con Principi coi poi trovavano il goal partita allo scadere con Locati. “Una partita da gestire meglio– ha commentato mister Francesco Natobuono– invece nella ripresa siamo stati puniti da episodi. Un vero peccato”.

Derby tra Ardor Lazzate e Vis Nova: successo dei verdenero

Il derby di Brianza, tra Ardor Lazzate e Vis Nova si è concluso con il successo dei verdenero con la rete di Redaelli a 10’ dal termine. È stata una partita molto bella e ben giocata da entrambe. I padroni di casa hanno disputato un ottimo primo tempo, molto aggressivo, dimostrando di essere una compagine di gran valore con giocatori molto interessanti. Nella ripresa l’Ardor si smarriva un poco e abbassandosi permetteva alle “lucertole” di creare delle ripartenze e su una di queste trovare il goal partita. Nel corso della ripresa la partita veniva sospesa per un quarto d’ora per soccorrere i giocatori Beretta (Vis Nova) e Zucchetti (Ardor), che poi lasciavano il campo, i quali su un calcio d’angolo battuto Bangu, si scontravano di testa. I due restavano a terra a dovevano intervenire i sanitari. Il tecnico giallo blu Ivan Stincone molto rammaricato del risultato ha detto: “è stata una partita strana. Nel primo tempo abbiamo dominato poi nella ripresa abbiamo subito le ripartenze del Vis Nova e ci siamo disuniti. Abbiamo incassato un goal da polli, raccogliendo meno di quello che meritavamo e dire che avevamo giocato bene, una partita che sembrava giusta” “L’Ardor ha mostrato il meglio di sé nella prima frazione– ha spiegato il ds. Roberto Sala– mentre nel secondo tempo siamo mancati mostrando poche idee e confuse, bisognava giocare con più umiltà. Gli avversari che stanno tentando il tutto per tutto per salvarsi hanno fatto molto bene”.

Il mister del Vis Nova: “L’Ardor mi ha favorevolmente impressionato”

Sull’altro fronte l’allenatore Agostino Mastrolonardo ha dichiarato: “loro hanno giocato un ottimo primo tempo e sono stati molto aggressivi nonostante il mio portiere non sia mai stato severamente impegnato e noi nel primo tempo abbiamo commesso tanti errori tecnici favorendo il loro gioco, mentre nella ripresa siamo stati più determinati commettendo meno errori. Un plauso all’Ardor perché mi ha favorevolmente impressionato”. “Tre punti che ci riportano morale e un passo in avanti in classifica– ha aggiunto il ds Marino Fumagalli– controllato un avversario di livello nel primo tempo nella ripresa nelle ripartenze i miei giocatori prima del goal partita avevano creato due o tre occasioni da goal”.

Ac Leon fa quaterna contro la Valcalepina

Nel girone B, l’Ac Leon affamato di punti ha fatto quaterna, con una tripletta di Bonseri e di Cicciù allo stadio di Castelli Calepio contro la Valcalepina, che occupa le posizioni di fondo classifica. Il bomber Bonseri è salito a quota 27 reti segnate in questa stagione. “Non c’è stata partita -ha spiegato mister Paolo Quartuccio– l’avversario non ci ha mai creato pericoli. Il campo del Valcalepina lo conoscevamo perché un mese fa avevamo perso la finale di coppa Italia con Cast Brescia”.