Calcio femminile: risultati positivi per le brianzole

Per la prima volta in stagione le due compagini brianzole impegnate nel campionato di calcio femminile di serie C, girone A, hanno chiuso il loro impegno con un risultato positivo. C’è voluto fino alla terza giornata di ritorno a che Fiamma Monza e Real Meda, uscissero dal campo segnando un passo in avanti in classifica.

Calcio femminile: la Fiamma Monza impatta con la Lucchese

Fiamma Monza al Sada contro la Lucchese, ha fatto registrare il primo pareggio del campionato (1-1), dopo 14 sconfitte e due vittorie. La divisione dei punti contro le toscane è giunta dopo la pesante sconfitta con lo Spezia. Stavolta le biancorosse sono state molto brave e ordinate in campo e avrebbero meritato anche la vittoria se il direttore di gara avesse concesso un rigore che con troppa sufficienza ha sorvolato. Tutto è accaduto nel primo tempo. Erano le ospiti ad aprire le marcature con Fenili al 3’ che sorprendeva la difesa brianzola. Le biancorosse di casa avevano il merito di non perdersi d’animo e riordinate le fila riuscivano a pervenire al pareggio al 22’con Olga Ferraro con uno splendido goal in semirovesciata. Nella ripresa le monzesi sono state brave a tenere bene le marcature e senza disunirsi a guadagnarsi il meritato punto che ha dato fiducia e morale all’ambiente dopo tanti bocconi amari ingeriti. Del match, negli ultimi 20’ di gioco, anche la Nascamani che sta recuperando la forma. Ha debuttato in serie C, l’attaccante della juniores, Sveva Donarini, classe 2005. L’allenatore Agostino Zagaria è uscito dallo spogliatoio col sorriso sulle labbra: “ abbiamo mosso la classifica anche se ce ne stavano tre se l’arbitro ci avesse concesso il rigore che ha sorvolato. Un pareggio che fa morale e ricarica le energie. Spero che sia il preludio per altri risultati positivi per risalire la china della classifica”.

Calcio femminile: il Real Meda batte l’Angelo Boiardo per 4-2

E’ tornato alla vittoria anche il Real Meda che ha battuto per 4-2 l’Angelo Boiardo, con i goal di Coda, doppietta di Antoniazzi e Arosio. Per le liguri doppietta di Calcagno. Le “black panthers” che erano prive della bulgara Yanitsa Ivanova, perché impegnata in Turchia con la nazionale del suo paese, il cui posto da difensore centrale è stato preso da Gaia Bodino, classe 2005, all’esordio, hanno disputato finalmente una gara aggressiva ed incisiva, soprattutto sono risultate molto compatte in campo, dimostrando di valere di più in classifica della posizione che occupano. C’è solo da sperare che i ritrovati tre punti servano per recuperare il morale e stimolare le bianconere a scendere in campo sempre con tanta determinazione e concentrazione per trovare al più presto la zona tranquillità in classifica. I tre punti del Real Meda sono stati salutati, da tutto l’ambiente, con grande soddisfazione e liberazione da quella che era diventata un’ossessione