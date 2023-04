Cade in casa, l’allarme dei vicini: anziana soccorsa a Seregno

È riuscita ad allertare i vicini che hanno chiamato i soccorsi: disavventura nella serata di martedì per un’anziana caduta nella sua casa di Seregno, impossibilitata a rialzarsi e a dare l’allarme. Sul posto si sono quindi portati i vigili del fuoco di Seregno che all’arrivo, intorno alle 21, si sono trovati di fronte finestre e porta chiuse.

Cade in casa e riesce a chiamare i vicini: tagliata l’inferriata di una finestra

Seregno

Una volta aperte le persiane, un altro stop: le inferriate che quindi sono state superate con l’ausilio del mototroncatore. Aperto un passaggio attraverso la finestra, in casa sono potuti entrare i soccorritori di Besana in Brianza che hanno valutato la signora – sempre cosciente e comunicativa – per trasportarla poi in codice giallo all’ospedale di Desio.

Cade in casa e riesce a chiamare i vicini: residenti richiamati dalle operazioni dei vigili del fuoco

È successo in un complesso residenziale e le operazioni dei vigili del fuoco hanno attirato l’attenzione dei residenti richiamati in strada.