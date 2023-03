Busnago: un uomo si sente male, salvato da un carabiniere fuori servizio

Un uomo di 66 anni si sente male al Globo di Busnago e lo salva un carabiniere fuori servizio grazie a un defibrillatore. Il fatto è accaduto mercoledì 8 marzo verso le 18.30 quando il promoter a uno stand del centro commerciale ha accusato probabilmente un infarto.

Busnago: un uomo si sente male e il defibrillatore

Fortunatamente in quel momento il militare dell’Arma di Bellusco di 26 anni che era nei paraggi ha provveduto a recuperare il dispositivo dae presente nella struttura e ad utilizzarlo per rianimare il 66enne milanese, coadiuvato a distanza dal personale del 118 per affrontare al meglio l’operazione. La manovra di rianimazione cardio polmonare è stata decisiva per consentire ai paramedici giunti sul posto con un’ambulanza e un’auto medica di stabilizzare il paziente e trasferirlo in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.