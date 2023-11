Burago: rubati 50 AirPods in una ditta, colpo da 15mila euro

Sono entrati verso le 2 di notte di martedì 7 novembre in una ditta di logistica, in via Primo Villa, a Burago Molgora e, incuranti del sistema di sorveglianza, si sono appropriati di una cinquantina di airpod di marca Apple, per un valore che si aggira fra le 10mila e 15 mila euro, dileguandosi subito dopo nel buio della notte.

Burago: rubano 50 AirPods forzando una porta

I ladri erano in due, apparentemente giovani. Sono riusciti ad entrare forzando una porta antipanico. Da qui hanno cominciato a girare (non si sa se sono andati direttamente dove erano depositati gli airpod o se hanno dapprima “perlustrato” l’ampia area di logistica dove sono accatastati e custoditi tantissimi articoli di diversa natura) finché non hanno localizzato il banco dove erano depositate le preziose cuffiette. E se cercavano quelle probabilmente i due malviventi erano arrivati a completare della loro “missione”. Ai carabinieri intervenuti ora il compito di tentare di identificare i due ladri grazie anche alle riprese di videosorveglianza presente nell’azienda.