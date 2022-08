Brugherio: non ce l’ha fatta il bimbo di 2 anni caduto dal terzo piano

Non ce l’ha fatta A.R. il bimbo di origine albanese di soli due anni e mezzo, che nella mattina di martedì 2 agosto, intorno alle 10,30 è precipitato dalla finestra posta al terzo piano di casa del nonno a Brugherio, dove i genitori lo avevano lasciato come di consueto per recarsi al lavoro. L’ospedale San Gerardo, dove il piccolo era stato ricoverato in condizioni apparse da subito gravissime, ne ha comunicato l’avvenuto decesso nel tardo pomeriggio di giovedì 4 agosto.

Brugherio: non ce l’ha fatta il bimbo e la dinamica

Il dramma si è consumato presso la zona residenziale di Via Bachelet, nella frazione di San Damiano, a Brugherio. In un attimo di umana distrazione, pare per spostarsi per qualche secondo in cucina, si è consumata una tragedia che sconvolto le vite di una famiglia e scosso profondamente una intera comunità. Il piccolo sarebbe salito su una sedia posta vicino alla finestra e guardando in basso avrebbe perso l’equilibrio cadendo ne vuoto da una altezza di circa dodici-quindici metri. Da quanto riferito dai vicini, questi si sono accorti di quanto era accaduto dopo aver udito le urla disperate dell’uomo sceso nel cortile per prestare i primi soccorsi al nipote dopo aver allertato il 118. Il minore era stato poi condotto in elisoccorso presso l’ospedale San Gerardo di Monza,

Brugherio: non ce l’ha fatta il bimbo e l’inchiesta

L’inchiesta è stata aperta come atto dovuto, ed è stata affidata al PM Alessandro Pepè, del tribunale di Monza. Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il nucleo investigativo per effettuare i rilievi, ma non vi sono elementi per presupporre che si sia trattato di qualcosa di diverso da una tragica fatalità, anche se questo alla famiglia non basterà per trovare pace.