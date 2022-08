Brugherio: grave un bambino di 2 anni caduto dal quarto piano

È in gravi condizioni il bambino di soli due anni precipitato martedì 2 agosto alle 10.30 dal balcone dell’abitazione del nonno, questa mattina, sita in un condominio di via Bachelet, a Brugherio, nella frazione di San Damiano.

Brugherio: grave un bambino e la dinamica da accertare

La dinamica non è nota al momento. Si sa solo che sfuggendo per qualche istante all’attenzione dell’adulto che era con lui, il bambino ha scavalcato il davanzale ed è precipitato al suolo, cadendo dal quarto piano della palazzina per una altezza di circa 15 metri.

Brugherio: grave un bambino e la corsa in ospedale

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando di Brugherio e di Monza, nonché l’elisoccorso, che ha trasportato il piccolo all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è arrivato in codice rosso e conseguentemente ricoverato nel reparto di terapia intensiva. I testimoni riferiscono scene di comprensibile disperazione da parte del nonno del minore, a sua volta trasportato in ambulanza a causa di un malore generato da quanto accaduto al nipote.