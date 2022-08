Brugherio: le forti piogge abbattono un palo in via Increa

Brugherio non è immune purtroppo alle ondate di calore africano che stanno trasformando il clima della nostra penisola da mite a tropicale, che è tra le cause scatenanti di piogge monsoniche e temporali sempre più violenti. Proprio come quelli che si sono abbattuti sulla città la scorsa settimana. Succede così che dopo giorni di intensi acquazzoni e forti raffiche di vento, sabato 30 luglio, intorno alle ore 18,30 una pattuglia della polizia locale interveniva su richiesta dei vigili del fuoco in via Increa, poco dopo l’attraversamento del ponte della tangenziale, verso l’ingresso del parco, dove veniva costatato l’abbattimento di un palo della linea Telecom.

Brugherio: le forti piogge fanno cadere un palo e il blocco del traffico

Date le evidenti condizioni di pericolo, i vigili urbani provvedevano alla chiusura al traffico di quel tratto di strada. Successivamente allertavano le squadre di pronto intervento della Telecom, nonché l’ufficio tecnico comunale, adoperatisi per il celere ripristino sia della linea telefonica oltre che delle condizioni di sicurezza, con la conseguente riapertura al transito dei veicoli.