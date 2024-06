Brugherio: ha chili di droga e si blocca al casello per evitare la polizia ma crea la coda e si fa arrestare

Un 41enne residente a Brugherio è stato arrestato a Bolzano, dagli agenti della Squadra Mobile e della Squadra Volanti della Polizia di Stato.

Nel vano posteriore del furgone che stava guidando, fermato al casello autostradale di Bolzano Sud sono stati trovati dieci pacchi di marijuana, pari a circa 5 chili e mezzo di sostanza, che sul mercato illecito, con 45mila dosi stimate dalla Polizia, avrebbe fruttato “quasi un milione di euro”.

L’arresto è avvenuto durante controlli straordinari di prevenzione generale predisposti dal Questore della Provincia Autonoma di Bolzano, Paolo Sartori: ad attirare l’attenzione degli agenti è stato l’atteggiamento decisamente sospetto del conducente del furgone, in uscita dall’Autostrada.

Una volta giunto al casello per pagare il pedaggio, apparentemente senza motivo si sarebbe arrestato “per svariati minuti“, riporta una nota della Questura, creando una lunga coda di auto in attesa. Gli agenti si sono avvicinati al furgone per verificare se ci fosse qualche problema e il 41enne, di origini albanesi, avrebbe “mostrato nervosismo“.

Il conducente, “in regola con il permesso di soggiorno, di professione operario artigiano” specifica la Questura, da verifiche effettuate dagli agenti sulla Banca Dati del Ministero dell’Interno è risultato “già noto alle forze dell’ordine per vari reati, tra i quali lo spaccio di sostanze stupefacenti”.

I poliziotti a quel punto hanno sospettato che la lunga sosta al casello fosse stata determinata dalla loro presenza, forse il conducente stava studiando il da farsi in caso di un controllo, e hanno quindi deciso di procedere a una perquisizione del 41enne e di un passeggero che era con lui oltre che del veicolo.

Nel vano posteriore del furgone, “abilmente occultato tra attrezzi da lavoro e masserizie”, gli agenti hanno scovato un borsone in tela con all’interno dieci pacchi sottovuoto contenenti l’ingente quantitativo di droga, sottoposta a sequestro. Per il 41enne è quindi scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.