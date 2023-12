Brugherio: finti amministratori di condominio derubano una 88enne

Si sono presentati come amministratori del condominio in “missione” per controllare la temperatura dei caloriferi nei vari appartamenti. E così, dopo che uno di loro è entrato in casa, con un apparecchietto di chissà quale utilizzo, si avvicinava ai termosifoni e fingeva di registrare il calore emanato dai radiatori.

Brugherio: finti amministratori e 1600 euro spariti

Erano i soliti due impostori che stavano preparando la “zampata” finale. E’ accaduto a Brugherio, sabato scorso, 16 dicembre, in via Fabio Filzi, verso le ore 15. I due lestofanti si sono presentati ad un’anziana donna di 88 anni, approfittando appunto della fragilità psicologica della loro vittima. Ad un certo punto, mentre continuava a “misurare” la temperatura dei caloriferi, l’uomo, forse paventando il pericolo delle truffe che accadono oggi, ha chiesto alla padrona di casa se anche lei teneva dei soldi in contanti in casa. La poveretta, forse per lo stato di agitazione, forse per la fiducia che le ispirava quell’uomo si è assentata un attimo ed è tornata con 1600 euro in contanti fra le mani.

Brugherio: finti amministratori e la chiamata ai carabinieri

Quando resasi conto di cosa era stata vittima, ha chiamato i carabinieri, non ha saputo spiegare come quel denaro le sia stato materialmente sottratto. Ha saputo solo dire, più che mai agitata, che quell’uomo le aveva portato via i suoi risparmi. Quando i militari sono arrivati sul posto hanno cercato subito di tranquillizzare la donna, quindi hanno immediatamente cercato eventuali tracce del farabutto, e poi eventuali telecamere nella zona per capire se i due imbroglioni erano arrivati sul posto a bordo di un’auto. Le indagini proseguono