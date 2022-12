A Brugherio dal 9 gennaio 2023 saranno attivi tutti i dissuasori di velocità installati sul territorio. Lo annuncia l’amministrazione comunale in una nota.

Brugherio: dal 9 gennaio attivi tutti gli autovelox, dieci box arancioni

Si tratta di dieci nuovi box arancioni, che andranno a integrare quello già attivo dal 3 ottobre in via dei Mille. Verranno attivati con limite stabilito a 50 km/h e consistono in box metallici “facilmente identificabili e idonei ad ospitare sistemi elettronici di rilevamento della velocità veicolare”.

Brugherio: dal 9 gennaio attivi tutti gli autovelox, dove sono

I box sono in via Dei Mille, a lato della corsia con direzione via Marsala; via San Maurizio, a lato della corsia con direzione viale Lombardia; via Adda, a lato della corsia con direzione viale Lombardia; via Monza, a lato della corsia con direzione viale Lombardia; via Quarto, a lato della corsia con direzione via Dorderio/Volturno; via Moro, a lato della corsia con direzione viale Europa; viale Europa, a lato della corsia con direzione via Moro; via San Giovanni Bosco, a lato della corsia con direzione via Sciviero; via S. Clotilde, a lato della corsia con direzione via Cazzaniga/Oberdan; via Comolli, a lato della corsia con direzione viale Lombardia; via Lodigiana, a lato della corsia con direzione via San Maurizio al Lambro.

Brugherio: dal 9 gennaio attivi tutti gli autovelox, “tutela della sicurezza”

“L’amministrazione comunale di Brugherio vuole proseguire l’impegno di tutela della sicurezza dei cittadini, compresa quella della sicurezza stradale, convinta che una riduzione generale della velocità possa portare ad una condotta di guida moderata sulle strade e quindi anche ad una riduzione del rischio di incidenti sul territorio”, spiega la nota istituzionale.