Brugherio: circola con una patente falsa, multato per 5000 euro

Agli agenti della Polizia locale di Brugherio quella patente polacca mostrata lunedì 19 febbraio da un cittadino bengalese di 34 anni residente a Monza è apparsa immediatamente poco probabile per non dire sospetta: i loro dubbi sulla sua autenticità sono stati confermati dall’analisi effettuata con la strumentazione in dotazione al Comando di via Quarto che, tramite l’utilizzo della luce ultravioletta, ha rivelato che gli ologrammi non corrispondono agli standard dei documenti elettronici rilasciati in Polonia.

Brugherio: circola con una patente falsa e le verifiche dei vigili

L’uomo, oltretutto, non ha fornito una spiegazione ritenuta plausibile sulle modalità con cui l’avrebbe ottenuta. Per lui è scattata una multa da 5.100 euro per aver guidato la Nissan Micra di sua proprietà senza aver mai conseguito la patente: i vigili hanno, inoltre, posto sotto fermo amministrativo di tre mesi l’automobile e gli hanno contestato le violazioni delle norme penali per aver falsificato i documenti, reato che prevede la reclusione da due mesi a un anno.

Gli agenti hanno scoperto l’irregolarità durante i controlli effettuati per ricostruire la dinamica di un incidente: attorno alle 17.30 sono stati chiamati all’incrocio tra le vie Piave e della Vittoria, a San Damiano. Nel sinistro, oltre al bengalese che viaggiava a bordo della Micra, è stato coinvolto un cittadino di origine egiziana residente a Brugherio che guidava una Volkswagen Passat