Brugherio: cade in bicicletta, denunciato perché ubriaco

È caduto dalla bicicletta, ha battuto la testa, è stato accompagnato al Pronto soccorso e qualche giorno dopo si è ritrovato con una denuncia per guida in stato d’ebbrezza: è la disavventura capitata a un quarantanovenne di Brugherio. L’uomo, lunedì 29 gennaio, mentre percorreva la pista ciclabile di via Marsala ha perso l’equilibrio ed è precipitato a terra: trasportato dall’ambulanza all’ospedale di Cernusco sul Naviglio è stato sottoposto all’alcooltest. L’esito non ha lasciato dubbi sul suo stato: i sanitari hanno rilevato tracce di alcool nel sangue di 1,83 grammi per litro a fronte degli 0,5 ammessi per chi si mette alla guida di un veicolo e, di conseguenza, il ciclista sabato 3 febbraio ha ricevuto la denuncia firmata dalla Polizia locale.

Brugherio: cade in bicicletta e maxi multa a un automobilista

Sempre sabato i vigili hanno appioppato una multa di 1.732 euro a un settantunenne fermato alla guida di una vettura non assicurata: l’auto è stata sequestrata in quanto l’uomo era già stato pizzicato senza assicurazione meno di due anni fa. Gli è stata, inoltre, ritirata la patente che, a seconda delle decisioni della Prefettura, verrà sospesa da uno a due mesi.