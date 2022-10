Brugherio: altri due incidenti in città in sole 4 ore

E’ stata una vera settimana maledetta per pedoni e ciclisti, questa ultima, a Brugherio. Dopo la giovane studentessa e il signore travolti rispettivamente nelle giornate di lunedì e mercoledì, mentre si accingevano ad attraversare la strada in via Kennedy e via Monza, la giornata di giovedì 29 settembre ha visto due ciclisti essere protagonisti di sfortunati incidenti con altrettanti automobilisti.

Brugherio: l’incidente in via Casecca

Le segnalazioni giunteci dal Comandante della Polizia Locale, Silverio Pavesi, raccontano dapprima di uno scontro avvenuto alle ore otto del mattino tra la vettura Fiat Panda, alla cui guida sedeva V.D., monzese di cinquantasei anni e la bicicletta di F.M., di cui non si conoscono i dati anagrafici relativi ad età e luogo di residenza. Il sinistro è avvenuto all’incrocio tra via Casecca e via Lodigiana, non si conosce l’esatta dinamica dei fatti. Il ciclista veniva trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale San Raffaele di Milano in codice verde, si suppone, quindi, non in condizioni serie., fortunatamente

Brugherio: l’incidente in via San Maurizio

Poi, solo poco più di quattro ore più tardi, intorno alle 12,40 in via San Maurizio al Lambro, ancora una collisione che richiedeva l’ennesimo intervento della Municipale. Secondo quanto ricostruito, una quarantatreenne di Cologno Monzese, M.S., apriva avventatamente lo sportello della propria auto parcheggiata, proprio mentre sopraggiungeva in sella alla propria bici B.R., di anni settantadue, anch’esso residente a Cologno. Caduto rovinosamente al suolo, veniva soccorso da un’ambulanza del 118 e in seguito trasportato al San Raffaele in codice verde.