Brianza: scuola e imprese, al via i corsi gratuiti di alta formazione

In tutta la Brianza sono in partenza 12 corsi gratuiti per specializzarsi nelle competenze del futuro. Sono gli ultimi giorni per iscriversi. Da gennaio 300 studenti in aula e in stage, con gli esperti delle aziende, scuole e università. Partono 15 corsi sulle specializzazioni più ricercate dalle imprese. Ai progetti formativi hanno aderito numerose aziende di famosi brand del settore che manderanno i loro esperti in aula e accoglieranno gli studenti in stage.



L’obiettivo degli Ifts (corsi di Alta Formazione che rilasciano un titolo riconosciuto a livello europeo) è quello di formare specialisti per rispondere all’esigenza di inserire nel mercato del lavoro figure molto ricercate ma scarsamente disponibili, sia a livello regionale che nazionale.

Brianza: scuola e imprese, “proposte formative di grande attualità”

“Si tratta di proposte formative gratuite di grande attualità – ha detto dice Laura Colombo ad di ETAss Seregno, società che da più di 20 anni forma giovani per favorire il loro inserimento occupazionale – gli studenti avranno una grande opportunità: imparare da professionisti del settore, applicare le conoscenze nei laboratori esperienziali, conoscere il mondo aziendale durante lo stage e farsi apprezzare dai selezionatori aziendali”.

Brianza: scuola e imprese, scarseggiano i professionisti di livello “medio-alto”

Secondo una recente ricerca di Assolombarda il 75% delle imprese dichiara un aumento del fatturato nel 2022 rispetto al 2021. È cresciuta l’occupazione ma rilevanti sono le problematiche legate al reperimento delle figure professionali più ricercate e meno disponibili, ovvero specialisti di grado ‘medio-alto’ per circa l’80% delle aziende: questa situazione, destinata a perdurare per tutto il prossimo anno rende gli Ifts, per la loro caratteristica di innovazione e specializzazione, una risposta davvero efficace e attuale. A mancare non sono solo tecnici specializzati, come gli installatori e i manutentori, ma anche tutto il comparto digitale informatico e quello dei servizi (osservatorio Manager Italia) così come quello del food and beverage che, secondo Cerved, avrà una crescita doppia rispetto alla media.

I corsi Ifts hanno la finalità di creare collegamenti diretti tra i giovani alla ricerca del lavoro e le imprese, rispondendo alle esigenze del mercato del lavoro.

Brianza: scuola e imprese, la struttura dei corsi tra apprendimento e stage

La struttura dei corsi è molto pratica: 500 ore di apprendimento, laboratori e project work e 500 ore di stage presso aziende del settore, che accoglieranno gli studenti per conoscerli, addestrarli e valutare il loro successivo inserimento professionale.

I corsi Ifts – rivolti agli under 30 con diploma – sono organizzati da ETAss in partenariato con un network di scuole, fondazioni, aziende e università. ETAss – che da più di 20 anni opera in questo settore – ha formato migliaia di studenti con un placement superiore all’80% ed è un punto di riferimento per le imprese alla ricerca di nuove figure da inserire in organico.

“Tra le aziende che hanno ospitato in stage gli studenti dei nostri Ifts – ha proseguito Laura Colombo – ci sono grandi nomi come Marriot hotel, la più grande catena di hotel del mondo, VF la proprietaria di marchi come Napapijri, Eastpak, Vans e Timberland; F2A uno dei player leader del mercato offshoring dei servizi HR e finance e molti altri che hanno scelto di aderire ai percorsi Ifts per formare professionisti con competenze non ancora presenti nei percorsi istituzionali e fare Talent Acquisition”.

Brianza: scuola e imprese, tutta l’offerta formativa

L’offerta formativa è ampia e distribuita sul territorio regionale su tre province: Monza e Brianza, Milano e Varese.

I corsi sono gratuiti – grazie al finanziamento di regione Lombardia – la partecipazione è a numero chiuso, in ordine di iscrizione.

Ecco l’elenco dei corsi e delle sedi presso cui verranno svolti: Amministrazione HR – selezione, amministrazione, Payroll a Milano; Fashion Design – modellista e creazione di collezioni di moda a Lissone; Social Media and Digital Communication – International Tourism a Milano; Tecnico Full Stack – Front end and Back end a Carate Brianza; Creazione Siti Web – Strutture, contenuti e grafica a Seregno; Food & Wine – crea e promuovi esperienze di Food, Wine e Gastronomia a Monza; Ristorazione e Caffetteria – Esperto Sala ed Eventi a Monza; Digital Marketing e Social Media – Copy, Visual e Advertising a Monza; Videomaking & Broadcasting, Gallarate; Graphic Design – Visual & Communication Contenuti, Video, Grafica a Parabiago; Specialista in transazione ecologica – Impianti per il trattamento dei rifiuti e il trattamento delle acque a Vimercate; Specialista nella comunicazione ambientale – transazione ecologica e economia circolare a Vimercate.

Brianza: scuola e imprese, partono anche 2 percorsi Its

Oltre ai 12 percorsi Ifts gratuiti partiranno anche 2 percorsi Its, della durata biennale, che prevedono una quota di iscrizione annuale di mille euro: installatore e manutentore di impianti energetici, a Vimercate; Brand Ambassador e Energy Advisor: specialista in comunicazione e promozione prodotti green a Vimercate. Maggiori informazioni e selezioni su www.etass.it o mandare una mail a ifts@etass.it, oppure telefonare al numero 0362 231231.