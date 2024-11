Bovisio Masciago: settantenne investito, ferito. E multato

Se la caverà con ferite guaribili in 30 giorni, ma è stato anche multato ai sensi del codice della strada, l’anziano bovisiano che venerdì mattina è stato travolto da un’auto di passaggio mentre attraversava la piazza Biraghi, in pieno centro proprio davanti al comando della polizia locale.

Bovisio Masciago: il settantenne non stava utilizzando le strisce pedonali per attraversare

La sanzione gli è stata comminata dagli agenti usciti dagli uffici che si affacciano proprio sulla piazza, dopo avere accertato che stava attraversando senza utilizzare le strisce pedonali. L’episodio stradale, che sarebbe potuto finire anche molto male per il 72enne ferito, si è verificato attorno alle 9.30 di venerdì mattina, quando stava passando a piedi per la piazza in direzione dei negozi sotto i portici.

L’auto che lo ha centrato proveniva dalla zona nord della città e oltrepassato il semaforo della piazza è entrata in collisione con il pedone. L’automobilista, un 30enne, prima si era fermato per controllare che non arrivassero altri mezzi e poi è ripartito, quando infine gli si è parato davanti il pedone. La collisione è risultata inevitabile e il pensionato è stato trasportato all’ospedale di Desio dove gli è stata riscontrata una frattura alla gamba e al setto nasale.