Bovisio Masciago: malore alla messa, donna soccorsa in chiesa

È stata visitata in sacrestia prima del trasporto precauzionale per accertamenti all’ospedale di Desio, la donna di 76 anni che è stata colta da malore durante la messa delle 9 a Bovisio Masciago. La celebrazione nella chiesa parrocchiale di San Pancrazio era iniziata da pochi minuti, quando la donna ha accusato giramenti di testa che le hanno fatto perdere conoscenza, crollando sul pavimento e picchiando il capo. Minuti di apprensione prima che riprendesse conoscenza e nell’attesa del personale della Croce Bianca di Cesano Maderno allertato e giunto sul posto dopo poco.

Bovisio Masciago malore in chiesa

Bovisio Masciago: malore alla messa, i complimenti dei soccorritori per l’elenco dei farmaci che la donna aveva con sé

All’arrivo dei soccorritori la donna era stata già stata accompagnata in sacrestia dove è stata visitata ed è stato deciso il trasporto in pronto soccorso. Per curiosità, il personale nel corso del pronto intervento si è complimentato con l’anziana che recava con sé per iscritto l’elenco dei farmaci che prende ogni giorno, pratica non così in uso tra le persone di una certa età ma che è consigliata perché agevola non poco l’intervento. La messa delle ore 9 è proseguita senza interruzioni.