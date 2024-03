Il ministro Alessandra Locatelli torna a Bovisio Masciago. Nel pomeriggio del 28 marzo, alle 14.30, la ministra per le Disabilità è attesa al Laboratorio Arti Visive di via Isonzo (la ex scuola di Masciago) che da due decenni offre l’opportunità ai ragazzi disabili della città e della zona di svolgere attività creative quotidiane. Ad accoglierla nel suo giro all’interno degli spazi del centro diurno, ci saranno il sindaco ricandidato Giovanni Sartori e gli assessori Carcano e Brambilla che, coadiuvati dai responsabili del Laboratorio, illustreranno a Locatelli cosa fanno i ragazzi e i risultati ottenuti in almeno due decenni di attività.

Bovisio Masciago: il ministro Locatelli visita il Lav di via Isonzo, due anni fa in città

Il ministro torna a fare visita alla città di Bovisio dopo che un paio di anni fa aveva incontrato i ragazzi in età compresa tra i 12 e i 15 anni che ogni estate si impegnano per decorare e abbellire luoghi e parchi della città, impegnati nel luglio del 2022 a risistemare e ri dipingere in modo artistico una trentina di panchine del Parco Perlasca di via Bertacciola. Locatelli in quella occasione aveva ammirato l’impegno degli studenti delle scuole dell’obbligo che a poco a poco stanno dando colore e nuova vita a luoghi di aggregazione ma anche di transito stradale della città.