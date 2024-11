Bovisio Masciago, arrestati due fratelli: in casa droga e 12mila euro in contanti

Fermato per un controllo è finito in arresto insieme al fratello. È successo nella serata di martedì a un trentenne originario del Marocco e domiciliato a Bovisio Masciago. Durante un controllo dei carabinieri di Varedo, in via Selvette, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina per uso personale e di sessanta euro in contanti. Il troppo nervosismo – anche nel rispondere alla domanda sull’indirizzo della residenza – ha portato i militari a decidere per una perquisizione a casa, condivisa col fratello di 22 anni.

Varedo carabinieri sequestro droga

Bovisio Masciago, arrestati due fratelli: 3 kg di cocaina, 3 kg di hashish, cellulari e bilancini, 12mila euro in contanti

Qui in un armadio della camera da letto, in alcune scatole di cartone, sono stati trovati due panetti di cocaina, per un peso complessivo di oltre tre chilogrammi. Nella stessa stanza, in un sacchetto in plastica sul pavimento c’erano 30 panetti di hashish, del peso complessivo di tre chilogrammi circa.

Trovati anche 3 telefoni cellulari 2 bilancini elettronici di precisione e vario materiale utilizzato per il frazionamento e il confezionamento delle dosi. E più di 12mila euro in contanti.

Sono stati arrestati con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.