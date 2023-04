Bovisio inaugura il Suds più lungo d’Italia di Brianzacque per evitare gli allagamenti

La città di Bovisio Masciago ha inaugurato il più lungo Suds d’Italia, il progetto di BrianzAcque di drenaggio urbano sostenibile denominato “Facciamo fiorire l’acqua” e finanziato quasi totalmente da Regione Lombardia.

Bovisio inaugura il Suds per far defluire le acque

Si tratta di circa 2 chilometri di asfalto permeabile lungo tutta via Matteotti, con deflussi delle acque piovane studiati appositamente per fare smaltire al meglio gli eccessi idrici nelle strade dovuti alle periodiche bombe d’acqua, e farli defluire verso il giardino appena piantumato e con punti gioco per i bambini, all’imbocco della via Matteotti, collocata alla periferia sud della città nei pressi del passaggio a livello. Alla presentazione hanno preso parte il sindaco Giovanni Sartori, gli assessori con i tecnici comunali e con i colleghi di Brianzacque che hanno ideato e collaborato a creare questo sistema che per il momento è il più esteso d’Italia e che contribuisce a livello locale a risolvere il problema degli allagamenti.

Bovisio inaugura il Suds e il contributo della Regione

Decine anche i concittadini e i bambini che, in particolare, hanno preso immediatamente possesso dei giochi collocati tra le alberature piantumate e gli avvallamenti che serviranno per contenere le acque reflue. Il presidente di BrianzAcque Enrico Boerci ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa, che vedono il coinvolgimento diretto di Regione Lombardia nell’unire utilità ambientale, decoro urbano con i servizi alla cittadinanza per la vita all’aria aperta e la qualità della vita nelle città. «Con la falda acquifera che è scesa di un paio di metri – ha sottolineato Boerci – progetti come i Suds, Sistemi di drenaggio urbano sostenibile, assumono una importanza strategica importantissima per terrotori così cementificati».