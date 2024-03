Bovisio: due auto messe di traverso e date alle fiamme sui Giovi

Due auto messe di traverso sulla Nazionale dei Giovi e date alle fiamme. È successo a Bovisio Masciago nella notte tra sabato 16 e domenica 17 marzo intorno alle 3 e sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

L’intento, come ricostruito dalle forze dell’ordine sul posto, sarebbe stato proprio quello di bloccare la strada. Una squadra del Comando di Monza e Brianza, con l’autopompa dal distaccamento di Bovisio Masciago, ha lavorato per oltre un’ora a spegnere le fiamme e a circoscrivere il potenziale pericolo. Non si segnalano feriti.