“Born to be faster”: la terza maglia del Monza presentata all’autodromo (con bandiera a scacchi)

Presentata in occasione del Gp d’Italia, proprio in autodromo la nuova terza maglia del Monza. “Born to be faster”, nati per essere più veloci, lo slogan scelto. Presenti al lancio Pablo Mari, Dany Mota, Jose Machin e Andrea Colpani.

Da monzese che gioca nel Monza, protagonista della campagna anche capitan Matteo Pessina: “Conta tanto il senso di appartenenza, per tirare fuori il meglio, quel qualcosa in più, che ti fa vincere le partite. Cerco sempre di far capire quanto conti il Monza per me, anche ai miei compagni, però devo dire che da parte di tutti c’è un grosso di responsabilità nei confronti di questa società”.