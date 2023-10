Blitz notturno di Casapound a Desio: “Blocco navale adesso”

Una enorme scritta – a caratteri cubitali – su un muro di via Roma, con una firma inequivocabile: Casapound. E poi ancora, sempre nella centralissima via di Desio, un intero muro tappezzato con manifesti di nuovo con il logo si Casapound e slogan che chiedono in modo perentorio il blocco di tutte le navi che trasportano i profughi e i migranti dai loro paesi in Italia.

Blitz notturno di Casapound a Desio: poco lontano da Villa Tittoni

DESIO – CASA POUND

Sia i manifesti sia la scritta sono apparsi in un luogo non lontano dal parco civico di villa Tittoni, riaperto solo una settimana fa dopo la chiusura di quasi cento giorni imposta dai danni provocati dalla tromba d’aria dello scorso 24 luglio. Scritta e manifesti sono comparsi nella notte tra giovedì e venerdì e sono stati scoperti alla mattina poco dopo le 9 dagli agenti della polizia locale.

Blitz notturno di Casapound a Desio: la condanna del Pd

Il Partito democratico ha condannato il blitz notturno con un comunicato ufficiale diffuso dalla segreteria del partito: «Il PD di Desio condanna questa azione non certo frutto di una bravata, dato che, oltre alle scritte, sono stati affissi manifesti che richiedono programmazione, ideazione e stampa. Non sono tollerabili azioni di questo genere e ci aspettiamo una immediata presa di posizione da parte dell’amministrazione comunale che, oltre a rimuovere tempestivamente questa vergogna, stigmatizzi con forza quanto accaduto».