Biassono: la prevenzione sulle sponde del Lambro diventa mozione

Una manutenzione del letto e delle sponde del fiume Lambro, e la programmazione di interventi certi di salvaguardia dei territori e degli abitanti.

A chiederlo, con una mozione indirizzata al sindaco Luciano Casiraghi, è la lista Biassono nel cuore. Una richiesta dettata dagli ultimi drammatici eventi che hanno coinvolto l’entroterra marchigiano, protagonista in settembre di una devastante inondazione che ha provocato tredici vittime e una cinquantina di feriti, oltre a ingenti danni alle abitazioni e al territorio in particolare nelle provincie di Ancona e Pesaro Urbino.

Biassono: Biassono nel cuore per la prevenzione sulle sponde del Lambro

«Disastri di quella portata evidenziano il mancato completamento o addirittura il mancato avvio di opere idrauliche e manutentive al corso del fiume, interventi importanti al fine di prevenire tali sciagure – si legge nel documento firmato dalla capogruppo di Biassono nel cuore, Nadia Beretta – Anche il comune di Biassono, così come altri che insistono nel territorio della Valle del Lambro, potrebbe essere colpito da eventi di questo genere, già accaduto tra l’altro anche qui in un non lontano passato, seppur non nelle stesse proporzioni. Per questo motivo desideriamo sollecitare impegni e azioni concrete da parte delle autorità competenti».

L’appello a un intervento di manutenzione e prevenzione delle sponde e del letto del Lambro è rivolto all’Agenzia interregionale per il fiume Po, a Regione Lombardia e al Parco regionale Valle Lambro. La mozione presentata da Biassono nel cuore è rivolta all’amministrazione comunale, e al borgomastro in particolare, perché «formalizzi la richiesta di intervento agli organi competenti».

La richiesta avanzata dalla lista civica è di «dare avvio a opere di pulizia efficace del letto del fiume con particolare riferimento alle tratte del fiume Lambro che attraversano zone urbanizzate».

Biassono: la prevenzione sulle sponde del Lambro, riferimento alla frazione di San Giorgio

Il riferimento, per quanto riguarda il territorio di competenza del Comune di Biassono, è alla frazione di San Giorgio, a ridosso del parco e accanto al fiume.

Il testo della mozione prevede anche una specifica richiesta rivolta al consiglio comunale, affinché si faccia portavoce delle istanze indicate nel documento, «dimostrando la volontà dell’intera comunità di tutela dei territori più fragili es esposti ad eventi che possano segnare le popolazioni residenti».

Eventi violenti e catastrofici, come si è verificato la scorsa settimana sull’isola di Ischia, sommersa dal fango. «Queste calamità impongono una riflessione – concludono da Biassono nel cuore – e la politica deve impegnarsi a intervenire per prevenire disastri anche nei nostri territori a rischio idrogeologico».