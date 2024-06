Biassono, gli studenti della Scuola Verri salgono sul palcoscenico del Teatro Santa Maria

I ragazzi della Scuola Verri di Biassono conquistano il Teatro Santa Maria. Maschere, vestiti e scenografie alla mano i ragazzi hanno fatto emozionare il pubblico mostrando loro un mondo incantato. Il progetto teatrale è una novità gli studenti della Verri. È stato curato dalla vicepreside Sara Dominietto insieme alla professoressa Daniela Zito coinvolgendo i i giovani delle classi Terza e Seconda C.

I ragazzi di terza hanno scritto il copione e hanno indossato i costumi degli attori. I compagni di seconda invece hanno preparato le scenografie, parte integrante dello spettacolo dato che erano ambulanti. “I ragazzi hanno rotto il ghiaccio sul palco – racconta la vicepreside – alcuni di loro che hanno delle difficoltà hanno mostrato delle qualità che in classe non sono venute fuori2. Un’occasione per mettersi in gioco e portare a fine un obiettivo, come ha affermato la preside dell’Istituto sant’Andrea, Mariagnese Trabattoni.