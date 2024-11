Besana in Brianza, un incidente costa la vita al renatese Patrik Spreafico

Dramma sulle strade della Brianza domenica 3 novembre. A seguito di un incidente verificatosi a Besana in Brianza, per la precisione in via Rivabella, ha perso la vita Patrik Spreafico, 50 anni, residente nella vicina Renate, architetto e padre di tre figli.

Incidente: la ricostruzione di quello che è accaduto

Secondo quello che è stato ricostruito, l’uomo era in sella alla sua motocicletta quando, alle 16.20 circa, il mezzo a due ruote ha impattato frontalmente una vettura, che proveniva in direzione opposta. Sul posto si sono immediatamente portati i carabinieri della compagnia di Seregno, un’ambulanza della Croce Bianca di Besana in Brianza ed un’automedica, allertate in codice rosso, considerata la gravità della situazione. Spreafico è però spirato subito dopo il trasporto all’ospedale San Gerardo di Monza.