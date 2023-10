Besana in Brianza: record di download per la App, Comune premiato da Anci

L’App comunale funziona ed è stata apprezzata dai besanesi. Tant’è che a Besana in Brianza è stato riconosciuto il record nazionale di download tra i Comuni sotto i 20mila abitanti. Segno che la scelta della gunta Pozzoli di investire sulla digitalizzazione dell’ente è una scelta vincente.

Besana in Brianza: per facilitare la comunicazione e l’erogazione di servizi

Martedì 24 ottobre il sindaco di Besana, Emanuele Pozzoli, è stato premiato a Genova in occasione della 40esima assemblea nazionale dell’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci).

Il motivo? Il notevole successo che ha ottenuto la App del Comune. Uno strumento fortemente voluto dall’amministrazione Pozzoli, per facilitare la comunicazione con i cittadini e l’erogazione di servizi, ma anche molto apprezzato e utilizzato dai besanesi.

Besana in Brianza: «La digitalizzazione è la strada giusta»

«La nostra App è disponibile da maggio – ha commentato il primo cittadino – e siamo già il Comune sotto i 20mila abitanti con la App più scaricata d’Italia. Segno che la digitalizzazione del Comune è la strada giusta per un Comune più moderno e vicino ai besanesi, che si sono dimostrati pronti ad accogliere i nuovi servizi pensati per loro».

«Un premio nazionale che inorgoglisce e che sprona a fare sempre meglio. Non è un traguardo, è un ottimo punto di partenza nei rapporti digitali tra Comune e cittadini».