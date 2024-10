Besana in Brianza, ha in casa 40 grammi di hashish: giovane denunciato dopo essersi ribaltato con la sua macchina

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Seregno hanno denunciato un 27enne italiano, residente a Besana Brianza, per i reati di detenzione illecita di sostanza stupefacente e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici e tossicologici.

Carabinieri: la ricostruzione dell’intervento

L’intervento si è concretizzato in via Trento e Trieste a Carate Brianza, dove la centrale operativa ha inviato una pattuglia, dopo che era stato segnalato un incidente stradale che vedeva coinvolto un mezzo di piccola cilindrata, capovolto fuori dalla sede stradale. Sul posto, un testimone del fatto ha riferito all’equipaggio che il conducente del veicolo, una volta uscito dal mezzo, si era dato alla fuga. I militari, dopo aver messo in sicurezza l’area del sinistro, hanno rintracciato nella propria abitazione il conducente, un giovane che versava in evidenti condizioni di alterazione psicofisica. L’uomo, all’invito rivoltogli dai carabinieri, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti di rito in ospedale. Nella circostanza gli operanti hanno avuto modo di notare che sul tavolo del soggiorno era presente una modica quantità di sostanza stupefacente. Questo li ha indotti a dare corso ad un’immediata perquisizione domiciliare, in esito alla quale sono stati rinvenuti complessivamente circa 40 grammi di hashish, un coltello intriso di sostanza stupefacente ed un bilancino di precisione, il tutto posto sotto sequestro a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Carabinieri: il giovane si è visto ritirare la patente e sequestrare la vettura

Il ragazzo, al quale è stata ritirata la patente di guida, è stato deferito in stato di libertà alla procura della Repubblica presso il tribunale di Monza. Il veicolo è stato sottoposto sequestro amministrativo.