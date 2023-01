Besana in Brianza conferma il Baby Bonus: “Investimento sulla famiglia”

Confermato anche per il 2023 il “Besana Baby Bonus“: un contributo di 50 euro rivolto alle famiglie di ogni neonato, da spendere in prodotti per la prima infanzia nelle farmacie della città. Una misura introdotta nel 2020 e inizialmente finanziata unicamente con risorse comunali, che dal 2021 è diventata organica e stabile grazie al contributo delle Banche di Credito Cooperativo operative in città.

Besana conferma di Baby Bonus: con il sostegno delle Bcc in città

Il sindaco Emanuele Pozzoli ha presentato lunedì mattina in conferenza stampa le caratteristiche del buono spesa riservato ai bimbi che nasceranno in città nel 2023.

“Il voucher da 50 euro ad ogni nuovo nato sarà finanziato al 50% dalla Bcc Triuggio e Valle del Lambro e dalla Bcc di Carate. La famiglia è il primo e più prezioso investimento per la crescita del territorio – ha riferito il sindaco, ringraziando a più riprese la Banche di Credito Cooperativo operative in città per il supporto, ma anche le farmacie di Besana aderenti al progetto – Questo voucher assume un valore ancor più rilevante in questo periodo storico, caratterizzato anche dall’aumento del costo dei beni di prima necessità, in cui le famiglie sono sottoposte a una forte pressione economica“.

Besana conferma di Baby Bonus: “Banca locale e sguardo al futuro”

Presente alla conferenza stampa anche Ezio Insegna, direttore della filiale di Besana Brianza. “La nostra banca in quanto banca locale ha un forte senso di appartenenza al territorio in cui opera supportando le esigenze finanziarie di famiglie e imprese. Inoltre, la connotazione, anzi vocazione, mutualistica ci fa essere sempre attenti e presenti alle iniziative sociali a favore della comunità. E l’iniziativa a favore dei nuovi nati del Comune di Besana Brianza è uno sguardo al futuro nel quale sicuramente ci riconosciamo“, ha dichiarato.

Besana conferma di Baby Bonus insieme a Nido gratis e Tariffa fratelli

“Con questa misura intendiamo dare una mano concreta ai neo-genitori e confermare la presenza del Comune al fianco delle famiglie. Questo strumento, si aggiunge alla misura “Nido gratis” e alla “tariffa fratelli” per la mensa scolastica, che prevede uno sconto per le famiglie con più figli iscritti a scuola. Tutti strumenti con cui cerchiamo di favorire la natalità“, ha poi sottolineato Pozzoli.

Un dato, quello della natalità, che nel 2022 a Besana ha registrato un’inversione di tendenza dopo 10 anni di decrescita.