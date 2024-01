Bernareggio: operaio fa un volo di 4 metri, è grave in ospedale

Ha fatto un volo da quattro metri d’altezza ed ora si trova in condizioni critiche in prognosi riservata al San Gerardo di Monza il 63enne operaio che martedì mattina 16 gennaio verso le 8.30 stava sostituendo una grata a una finestra in via Risorgimento a Bernareggio. Immediati sono scattati i soccorsi giungendo sul posto con un’ambulanza, un’auto medica, l’elisoccorso e una pattuglia dei carabinieri.

Bernareggio: operaio fa un volo di 4 metri e l’arrivo dei soccorsi

A quanto pare l’uomo sarebbe scivolato dalla finestra cadendo a terra rovinosamente perdendo i sensi. All’arrivo dei soccorsi un altro operaio stava effettuando il massaggio cardiaco sul ferito, prima di lasciare spazio ai sanitari, che dopo le prime cure in loco l’hanno trasferito con l’eliambulanza in codice rosso al pronto soccorso del San Gerardo di Monza.

Attualmente il 63enne operaio e proprietario di un’azienda di serramenti e infissi in Brianza è ricoverato nel reparto di neuro rianimazione del nosocomio monzese e le sue condizioni purtroppo rimangono critiche tanto che i medici mantengono la prognosi riservata