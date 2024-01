Bernareggio: è morto l’operaio caduto dalla finestra

Non ce l’ha fatta l’operaio 63enne caduto da quattro metri d’altezza da una finestra di un’abitazione a Bernareggio. Marco Sottocorno, questo il nome della vittima dell’incidente sul lavoro stava installando un’inferriata, quando ha perso l’equilibrio ed è volato rovinosamente a terra.

Bernareggio: è morto l’operaio e i soccorsi

Immediati erano scattati i soccorsi con un collega che aveva provato a rianimarlo con il massaggio cardiaco ed era stato trasferito con l‘elisoccorso in ospedale al San Gerardo di Monza in codice rosso, dove era rimasto ricoverato in prognosi riservata prima di spirare nel weekend del 20 e 21 gennaio. L’uomo era titolare di un’azienda di infissi a Carnate.