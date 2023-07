Bernareggio: beve per sbaglio l’acido idraulico e muore

Si chiamava Vincenzo Corrò, aveva 53 anni e risedeva nell’appartamento di Bernareggio dove è avvenuto l’incidente domestico. L’uomo è morto dopo aver bevuto per sbaglio acido idraulico. Lo aveva confuso con un banale collutorio e lo aveva ingerito dopo aver lavato i denti. Inutili gli sforzi dei medici dell’Ospedale di Merate dove l’uomo è deceduto. La tragedia si è consumata nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 luglio. Come sia potuta accedere una tragedia simile è ancora da accertare ma sembra ormai evidente come si sia trattato di una banale disattenzione. Il 53enne avrebbe scambiato da solo il flacone di acido idraulico, usato per sgorgare i tubi, per una confezione di collutorio per l’igiene orale.

Bernareggio: beve per sbaglio e l’arrivo dei soccorsi

Avvertendo il sapore amaro, l’uomo si sarebbe accorto immediatamente dello sbaglio e avrebbe cercato subito di sputare il liquido idraulico. Resosi conto di quale in errore era incorso, il 53enne ha così allertato la guardia medica che si è immediatamente recata sul posto per sincerarsi delle sue condizioni. Tra l’altro l’uomo aveva fatto in tempo a descrivere personalmente ai sanitari cosa fosse appena accaduto. Una volta arrivato all’ospedale, Corrò presentava già ustioni al cavo orale, alla gola e all’esofago. I medici hanno, perciò, contattato il Centro Antiveleni dell’ospedale Niguarda di Milano per avere indicazioni dagli esperti su possibili antidoti o terapie da seguire, ma la gravità delle ustioni aveva reso la situazione in pochi minuti irrimediabile. Alle ustioni sono seguite gravi difficoltà respiratorie, dovute al gonfiore improvviso della gola. Corrò non riusciva più nemmeno a parlare. I sanitari lo hanno poi sedato, intubato e sottoposto a tutti i trattamenti disponibili per supportare i parametri vitali. Poche ore più tardi, però, il 53enne è deceduto