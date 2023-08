Beretta celebra le curve rosse di Lesmo con un pane speciale

L’aria del Gran Premio di Formula Uno di Monza rende ancora più creativo l’instancabile panettiere lesmese Gianfranco Beretta. Il re della michetta in queste ore si è messo a impastare il latte e l’essenza di barbabietole per realizzare col pane le curve rosse di Lesmo un chiaro richiamo non solo all’autodromo, ma anche a quel rosso Ferrari che porta nel cuore.

Beretta celebra le curve per valorizzare il paese

“Ho voluto sfornare questo pane per celebrare non solo l’atteso Gran Premio – ha detto Beretta -, ma anche il nostro paese perché è giusto che Lesmo venga valorizzata ancora di più per le sue due curve conosciute in tutto il mondo”. Così lo storico fornaio insieme alla moglie Ester Fumagalli ha decorato la sua vetrina di via Manzoni con anche caschi, pneumatici e una tuta rossa, d’altronde la fede per i bolidi di Maranello non si ferma mai, come l’amore per l’autodromo nazionale. Non è nuovo Beretta a queste forme di celebrazioni degli eventi sportivi. Nel maggio 2022aveva sfornato una grande A e lo stemma del Monza per la storica promozione del club biancorossa nella massima serie. Per i più romantici poi crea anche dei grandi cuori per festeggiare San Valentino il 14 febbraio. Oltre alla michetta non manca certo la fantasia a Beretta.