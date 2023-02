Beretta sforna amore a Lesmo

Sforna amore il panificio Beretta di Lesmo. In occasione di San Valentino lo storico panettiere Gianfranco Beretta insieme alla moglie Ester Fumagalli ha preparato delle pagnotte speciali rappresentando una “Valentina” e un “Valentino” a forma di cuore.

Beretta sforna amore nel segno della classicità

“Noi siamo classici e per alcuni appuntamento cerchiamo di dare spazio alla creatività – ha detto il fornaio – così utilizzando pasta al latte e pasta francese abbiamo composto questi due cuori con anche la scritta love per abbellire la nostra vetrina”. È ormai una tradizione per il negozio di via Manzoni celebrare alcune feste ed eventi come ad esempio il Gp di Monza e lo stesso titolare ha preannunciato che “faremo un pane speciale per la festa del papà”. Mentre per i single ha commentato ironicamente che “si dovranno accontentare della michetta”.