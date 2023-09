Bentornata “Monza Wine Experience” quest’anno anche con “Eccellenze in Villa”

Quinta edizione della Monza Wine Experience: da lunedì 11 a domenica 17 settembre torna la manifestazione con protagonisti i migliori vini italiani dedicata a appassionati, collezionisti e operatori del settore. E non mancheranno novità, come “Eccellenze in Villa”, «esclusiva degustazione aperta al pubblico con i più rari e pregiati vini italiani» mentre sono confermati gli appuntamenti tradizionali come la stellata Cena d’Autore, i Banchi d’Assaggio, le Masterclass per una proposta complessiva di oltre 100 etichette da degustare. Taglio del nastro lunedì 11 settembre con “Menù ad hoc”: per tutta la settimana a pranzo e cena i migliori osti, enotecari e chef dei ristoranti della terza città della Lombardia proporranno speciali menù dedicati al vino e al loro abbinamento.

“Monza Wine Experience”, i Masterclass e lo champagne in piazza Duomo

Giovedì 14 settembre “Champagne in Piazza Duomo” mentre venerdì 15 settembre, verrà dato il via alle Masterclass che animeranno le sale dell’Hotel de La Ville. Si partirà alle 18:30 con “Le grandi riserve dell’Amarone”, domenica 17 alle 15:30 sarà la volta de “Gli stili del Vermentino”, alle 17 “I terroir del Barolo” e infine alle 18.30 “La Franciacorta si racconta attraverso le sue diverse tipologie”.

Sabato 16 settembre dalle 15 alle 19, nelle sale di rappresentanza al primo piano della Villa Reale andrà in scena la grande novità di quest’anno: “Eccellenze in Villa”, una degustazione walk around che offrirà oltre 50 tra i più rari e pregiati vini italiani dalla Val d’Aosta alla Sicilia.

“Oggi in Italia ci sono eventi sul vino ogni fine settimana. La nostra idea era quella di organizzare l’appuntamento che mancava, mai tentato prima, con solo il meglio dell’enologia italiana” spiega Aldo Fiordelli, giornalista di Decanter e autore della selezione. “Siamo molto fieri di poter portare per la prima volta a Monza, forse addirittura anche in Italia, una degustazione che mette insieme così tanti Fine Wine nazionali” aggiunge Samantha Ceccardi di Visionplus, organizzatrice dell’evento. “Si tratta, come spiega il nome stesso ‘Eccellenze in Villa’, di una vera e propria eccellenza che vuole valorizzare tutta la città e i suoi luoghi più iconici come la Villa Reale, rendendo il nostro capoluogo un punto di riferimento sia nel settore enologico che in quello degli eventi”.

“Monza Wine Experience”, anche “Calici sotto le Stelle” in piazza

Nella serata di venerdì 15 e sabato 16, via Bergamo ospiterà invece dalle 18.30 “Calici sotto le Stelle”, una passerella a cielo aperto dove camminare calice alla mano degustando i vini selezionati della Monza Wine Experience, un vero e proprio viaggio nell’enologia italiana da Nord a Sud del Paese. La sera di domenica 17 settembre si terrà la stellata “Cena d’Autore” nelle sale di rappresentanza della Villa Reale che chiude la Monza Wine Experience. Tra gli chef di fama internazionale che daranno vita a un esclusivo menù a 5 portate anche Fabio Silva dell’Hotel de la Ville. (www.monzawinexperience.it/).