Bellusco, vigili del fuoco al lavoro per un incidente lungo la provinciale Monza-Trezzo

Squadre del comando di Monza e Brianza dei vigili del fuoco sono intervenute venerdì 11 ottobre, poco prima delle 15, a Bellusco, lungo la strada provinciale Monza-Trezzo, per un incidente che ha coinvolto una vettura ed un mezzo pesante. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento.

Incidente: i tre feriti trasportati in ospedale in codice giallo o verde

Un’immagine che documenta l’intervento sul posto dei vigili del fuoco

Sul posto, per soccorrere i feriti, tutti trasportati in ospedale in codice giallo o verde dal personale dell’Areu, e per il ripristino delle condizioni di sicurezza sono arrivate l’autopompa di Vimercate e quella della sede centrale di Monza. I rilievi di prassi sono stati eseguiti dalle forze dell’ordine.