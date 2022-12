Bcc Barlassina: la festa annuncia la collaborazione con Lilt e il 75° compleanno in arrivo

Folta adesione domenica pomeriggio all’auditorium Sanvito alla festa della Banca di Credito Cooperativo di Barlassina che è stata l’occasione per annunciare diversi progetti attuati e in arrivo.

Bcc Barlassina: i progetti attuati e in arrivo ricordati dal presidente Meroni

Li ha ricordati il presidente Stefano Meroni: l’imminente settantacinquesimo compleanno della cooperativa di credito, nata il 14 marzo 1953, sottolineato anche dal titolo del concerto (“Il tempo è musica”) swing e jazz dei Chicago Stompers dell’eclettico Mauro Porro; poi la crescita di Groane Vita, la nuova associazione mutualistica di assistenza promossa e sostenuta dalla banca, dedicata alla sussidiarietà negli ambiti della salute, della formazione, dell’animazione culturale e scientifica, e l’annuncio dell’importante collaborazione con Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di Milano Monza Brianza che ha da poco inaugurato a Monza la casa rinnovata in via San Gottardo.

Bcc Barlassina: il contributo importante per la sala Mammografia di Casa Lilt

Bcc Barlassina ha stanziato una importante somma per l’allestimento della stanza dedicata alla “Mammografia”, al piano terra della nuova palazzina di cinque piani che si propone come uno dei più importanti presidi della Brianza in tema di prevenzione dei tumori.

Bcc Barlassina: l’8 marzo 2023 prevenzione davanti alla banca

II contributo, dall’apposito fondo dedicato alla memoria del presidente Enrico Belloni, prelude a un progetto con intenzioni durevoli destinato a una presenza più continuativa e capillare per la prevenzione sul territorio, con il coinvolgimento attivo non solo di Lilt ma anche di Groane Vita. Il presidente Meroni ha annunciato che in occasione della prossima Giornata mondiale della Donna (8 marzo) un mezzo mobile Lilt attrezzato per visite senologiche e mammografie sarà nell’area antistante la sede bancaria di via Colombo 1 a Barlassina.