Bareggia di Lissone e Macherio in lutto, addio a monsignor Vittorio Madè

Addio a monsignor Vittorio Madè. La comunità di Sant’Antonio Maria Zaccaria di Bareggia Lissone e Macherio è in lutto, si è spento sabato 4 marzo, a 76anni il suo parroco don Vittorio Madè. Proprio nelle scorse settimane la comunità pastorale lissonese, di cui la Bareggia faceva parte da circa un anno, si era stretta in preghiera perché le sue condizioni erano peggiorate. Monsignor Madè era arrivato a Bareggia nel 2019 e proprio lo scorso anno aveva festeggiato i 50 anni di sacerdozio con la comunità lissonese.

Lissone e Macherio: addio a monsignor Madè, aveva 76 anni

Nato a Garbagnate Milanese il 7 aprile 1946, è stato ordinato prete nel 1971.Coadiutore nel quartiere milanese di Rogoredo fino al 1978, quindi passato, ancora come coadiutore, al policlinico di Milano dal 1978 al 1986 dove poi fino al 1991 è stato Rettore. Stessa carica all’Ospedale di Niguarda dal 1992 al 2000. Nel frattempo, l8 dicembre 1981, per volontà dell’allora Arcivescovo Carlo Maria Martini, è stato nominato monsignore, Canonico di Sant’Ambrogio. Parroco al quartiere Gorla di Milano dal 2000 al 2009 (Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù); parroco a Novate Milanese dal 2009 al 2019 (chiesa dei Santi Gervaso e Protaso). Il 6 settembre 2019 la Curia Arcivescovile di Milano lo nomina parroco della Parrocchia dei Santi Giuseppe e Antonio Maria Zaccaria in Bareggia di Lissone: l’ingresso ufficiale avviene il 24 novembre 2019.