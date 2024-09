Bagarini itineranti, colpito da Daspo a Monza di presenta alla MotoGp di Misano: denunciato

Bagarini itineranti: colpito da un Daspo, Divieto di accedere alle manifestazioni sportive, emesso dal Questore di Monza e Brianza in occasione del Gran premio di Formula 1 brianzolo, andato in scena la prima domenica di settembre, atto che gli è stato notificato venerdì 6 settembre, domenica 8 si è “regolarmente” presentato al “Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini” di MotoGp, verosimilmente con l’intenzione di piazzare qualche biglietto.

Bagarino denunciato: nonostante il Daspo del Questore di Monza si presenta a Misano per la MotoGp

L’uomo è stato quindi denunciato dal personale della Guardia di finanza del Comando provinciale di Rimini presente con pattuglie, sia in uniforme che in borghese e anche con l’ausilio delle unità cinofile. Oltre a controlli per il contrasto ai traffici illeciti e la contraffazione dei marchi sono stati proprio impegnati a verifiche, estese fino alle porte dell’autodromo romagnolo, per contrastare il “bagarinaggio”. Attività che ha consentito tra l’altro di sorprendere un altro bagarino “che stazionava nei pressi del circuito cercando di “piazzare” a 150 euro 2 biglietti”.