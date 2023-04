Baby vandali prendono a sassate le finestre a Lesmo

I baby vandali prendono di mira via Ratti e i carabinieri sono già intervenuti per identificarli. Da qualche settimana ragazzini delle medie stanno rovinando a sassate la strada di Lesmo che porta a Camparada ed Arcore, tanto che solo venerdì pomeriggio 7 aprile alcuni residenti hanno avvisato i militari dell’Arma stufi di subire dispetti dai giovanissimi.

L’episodio più grave è stata la rottura di una finestra ai danni di una famiglia che ha confessato la sua preoccupazione “perché proprio sotto quella finestra abbiamo il divano e fortunatamente in quel momento non c’era nessuno di noi seduto”. Una situazione non certo piacevole e qualche altro abitante della zona ha raccontato che spesso quegli stessi vandali tirano anche dei sanpietrini contro la fontana di via Ratti in prossimità di via Marconi oppure prendono di mira il parchetto di via Martiri delle Foibe. I carabinieri intervenuti sul posto hanno provveduto a fare un richiamo ai ragazzi e avvisato i genitori, ma non è escluso che possano prendere ulteriori provvedimenti nei loro confronti.