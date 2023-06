Avis di Monza e Brianza: le iniziative per la Giornata mondiale del donatore

Giornata mondiale del donatore, diverse le iniziative messe in campo dalle Avis del territorio di Monza e della Brianza.

Avis di Monza e Brianza: l’omaggio, il concerto, il pane e il gelato

Avis Monza, per esempio, per l’occasione ha lanciato un invito: un simpatico omaggio per tutti coloro che nella settimana compresa tra il 10 e il 18 maggio che vorranno iscriversi.

L’Avis comunale di Lentate sul Seveso propone questa sera alle 21 presso il Teatro Sant’Angelo, il concerto Rock Spell tour (ingresso libero). Ma non finisce qui.

Avis Brugherio in occasione di questa giornata speciale e in vista del 65esimo di fondazione che sarà festeggiato nel week-end del 25 e 26 giugno ha messo in campo due forme di promozione: un sacchetto del pane speciale che promuove Avis verrà utilizzato da alcune panetterie aderenti all’iniziativa; dal 7 al 25 giugno presso le gelaterie aderenti i clienti che si presenteranno come donatori, avranno in omaggio, oltre al loro gelato un gusto in più a scelta tra il Rosso Avis e il GialloAvis.

Avis di Monza e Brianza: i cartoni per la pizza e la cena in bianco

Dai sacchetti del pane ai cartoni della pizza. Nella giornata di mercoledì 14 giugno Avis Nova ha distribuito a tutte le pizzerie del territorio aderenti all’iniziativa delle scatole sulle quali si trova il logo disegnato da una alunna delle elementari vincitrice dell’ultima edizione del concorso “AvisIdea”.

Sempre AvisNova è tra i promotori della “Cena con l’arte”, una cena in bianco speciale perché inserita all’interno del Premio di pittura Bugatti-Segantini.

Avis di Monza e Brianza: «Bisogna incentivare le donazioni di plasma»

«La giornata mondiale del donatore – ha sottolineato Gianluigi Molinari, presidente di Avis Provinciale di Monza e Brianza – è un’occasione importante per ringraziare quanti già donano e per richiamare l’attenzione di nuovi potenziali donatori. Nei primi cinque mesi del 2023 non abbiamo registrato significative variazioni rispetto all’anno scorso. Se per le donazioni di sangue riusciamo a mantenere l’autosufficienza, bisogna incentivare la donazione di plasma perché, come rilevato dal Centro Nazionale Sangue, l’Italia è ancora lontana dall’autosufficienza di farmaci plasmaderivati che siamo costretti a importare dall’Estero almeno in misura del 25 per cento per sopperire la carenza interna».