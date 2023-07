Avis Albiate, i primi 50 anni con messa, corteo, banda e sfilata dei labari per la festa

Avis Albiate festeggia 50 anni: cerimonia con le autorità al monumento dedicato ai donatori di sangue. Un’occasione ufficiale ad Albiate dove la sezione “Luigi Porta” a fine giugno ha onorato il suo mezzo secolo di cammino, ricordando tutti gli avisini che hanno fatto parte del gruppo sin dalla nascita e guardando al futuro con rinnovato impegno.

Avis Albiate, i primi 50 anni: la giornata ricca di significati

La sezione di Albiate, in una giornata ricca di significati, si è dapprima ritrovata nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Evangelista per la santa messa, celebrata dal prevosto don Giuseppe Conti. Presenti anche autorità civili e militari. A seguire, il corteo ha preso le mosse in direzione del monumento del donatore, simbolo della solidarietà avisina, ed è proseguito accompagnato dal Corpo musicale “Santa Cecilia” di Albiate e dalla sfilata dei labari, alla volta dell’area feste comunale per un momento conviviale.

Avis Albiate 50 anni Avis Albiate 50 anni

Per celebrare una storia lunga 50 anni, Avis Albiate aveva aperto il ricco calendario di festeggiamenti già ad aprile, ricordando i passi compiuti sino ad oggi.

Avis Albiate, i primi 50 anni: la storia

“Nel 1973 la sezione Avis di riferimento era quella di Carate Brianza, tanti albiatesi vi erano iscritti e, parlandone tra loro, è sorto il desiderio di aprire una sede Avis in paese autonoma e indipendente da Carate – ricorda il presidente Daniele Pizzagalli –come prima verifica di un eventuale successo dell’iniziativa, fu deciso di fare una “emoteca temporanea” organizzata nei locali dell’oratorio femminile di Albiate. Visto il successo ottenuto, ancora di più crebbe l’entusiasmo per intraprendere il cammino verso la formazione di una sezione Avis in Albiate“.

Gli ultimi mesi del 1973 furono molto travagliati anche perché inizialmente la proposta di formare una sezione indipendente non fu accolta favorevolmente dal consiglio direttivo della sezione di Carate Brianza. La tenacia dei fautori dell’iniziativa e con l’aiuto di Enrico Acquadro, consigliere provinciale dell’Avis di Milano, si arrivò all’assemblea costitutiva del 26 febbraio 1974 che ufficializzò la nascita della sezione Avis comunale di Albiate che comunque fissa nell’ottobre del 1973 la data della sua fondazione.