Autovelox e tutor della Polizia a Meda, in Tangenziale Est e sulla Statale 36 nel Lecchese

Ci saranno anche la Tangenziale Est di Milano e la Statale 36 (nel Lecchese), oltre che via Vignazzola di Meda e la 342 Briantea nella Bergamasca tra le direttrici interessate martedì 29 agosto dalla presenza di autovelox fissi e tutor della Polizia di Stato che sul proprio sito internet rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. “Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l’andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti“.

Autovelox e tutor della Polizia di Stato, le sanzioni previste per chi va troppo veloce

La Polizia ricorda che le sanzioni previste dal Codice della strada vanno da 42 e 173 euro fino a 10 km/h in più rispetto al limite, da 173 a 695 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente fino a 40 km/h in più, tra 544 e 2127 euro, decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi non oltre i 60 km/h in più.

Se si sfreccia oltre 60 km/h in più rispetto ai limiti la sanzione pecuniaria è compresa 847 e 3.389 euro, con la decurtazione di 10 punti sulla patente e la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei a dodici mesi. In caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente di guida. “Queste sanzioni – dice la Polizia – sono aumentate per i neopatentati e per i conducenti professionali”.