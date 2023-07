Autoguidovie: l’arte viaggia sui bus con le foto di Mario Dondero

Una corsa in autobus attorniati dagli scatti di un grande fotografo. Continua fino a settembre sui mezzi di Autoguidovie che viaggiano nei territori di Monza-Brianza, Milano, Crema e Pavia, l’iniziativa “L’arte in movimento”: una serie di cartoline appese sui corrimani che ripropongono una selezione degli scatti di Mario Dondero, ora in mostra a Palazzo Reale di Milano.

Autoguidovie, main sponsor della retrospettiva, mira a diffondere a un pubblico più vasto la bellezza delle immagini realizzate da un grande protagonista della fotografia italiana e fotoreporter di spicco a livello nazionale.

Dondero, nato a Milano, vissuto tra il 1928 e il 2015, ha fotografato paesaggi, scenari di pace e di guerra, ma anche persone. Tra queste Pier Paolo Pasolini, ritratto insieme alla madre Susanna. Grazie a questa iniziativa, la prima in Italia di arte diffusa, l’autobus va oltre la finalità di spostamento fine a se stessa, diventando a sua volta propulsore di cultura ed estensione del percorso espositivo milanese che terminerà il 6 settembre.

Autoguidovie e l’arte diffusa: Dondero amava viaggiare “in corriera”

La scelta di Autoguidoviedi sostenere la mostra è motivata, oltre all’interesse dell’azienda per la cultura, anche nel feeling che si è venuto a creare con lo stile di vita, pensieri e filosofia di viaggio di Mario Dondero, che amava molto viaggiare “in corriera”. In questo modo, mentre attendeva il passaggio dei bus alle fermate dei diversi paesi del mondo, il fotografo aveva la possibilità di fare incontri, entrare in contatto con le persone e assaporare la cultura locale.

«Autoguidovie è un’azienda familiare e da quasi un secolo accompagna le storie e la vita delle persone che si muovono sui suoi mezzi – spiega Silvia Granata, direttore Marketing – Ben 500 autobus in tutta la Lombardia si sono vestiti con le foto di Dondero, un fotografo che ha viaggiato per decenni catturando la storia delle persone. Secondo noi è un pezzo di cultura importante da condividere in un viaggio speciale».

Autoguidovie e l’arte diffusa: in arrivo altre iniziative

La mostra itinerante dedicata al grande fotografo vuole essere la prima di una serie di iniziative analoghe.

«Stiamo pensando ad altre modalità per rendere più piacevole il viaggio dei nostri passeggeri – riprende Granata – musica diffusa, immagini. Per questo ci piacerebbe avere un riscontro da parte loro, capire che cosa vorrebbero vedere o sentire sugli autobus. A Pavia, ad esempio, molti utenti ci hanno chiesto espressamente di esporre le foto degli animali ospiti del canile della città per sensibilizzare le persone a non abbandonare i nostri amici a quattro zampe».