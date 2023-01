Aumentano i biglietti del trasporto pubblico a Milano: una corsa 2,20 euro

Venti centesimi in più per la corsa singola, aumento per il carnet, invariati gli abbonamenti. Con il 9 gennaio e la fine della pausa natalizia, è scattato l’adeguamento Istat per il trasporto pubblico che aumenta i biglietti a Milano. Le nuove tariffe si applicano alle linee di tutti gli operatori di trasporto che rientrano nel Sistema tariffario integrato STIBM, comprese le linee Atm che muovono anche dalla Brianza verso il capoluogo.

Aumentano i biglietti del trasporto pubblico a Milano: tutte le tariffe

Una corsa costa quindi 2,20 euro, il biglietto giornaliero 7,60 euro (da 7), il biglietto per tre giorni 13 euro e il carnet dieci biglietti 19,50 euro (era 18).

Aumentano i biglietti del trasporto pubblico a Milano: vecchi biglietti fino al 10 marzo 2023

I vecchi biglietti si possono utilizzare fino al 10 marzo 2023.